Stipendi: buste paga in crescita, ma -9% rispetto al 2021

Nonostante dall’ultima analisi svolta dall’Istat sia emerso una crescita degli stipendi degli italiani, rimangono comunque inferiori del 9% rispetto a quelli del 2021. Nel mese di giugno si registra un aumento del 0,5% rispetto a maggio e del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2024.

L’aumento annuo varia a seconda del settore: +2,3% per i dipendenti dell’industria, +2,7% per quelli dei servizi privati e +2,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

-9% RISPETTO AL 2021 – Come già anticipato, non è avvenuta una crescita in termini nominali della busta paga, ma il potere d’acquisto resta lontano dai livelli pre-inflazione. Nel primo semestre del 2025, la retribuzione oraria media è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma in termini reali resta ancora inferiore di circa il 9% rispetto a gennaio 2021. A pesare è l’ondata inflazionistica che ha colpito il Paese nel 2022 e nel 2023, con aumenti dei prezzi pari rispettivamente all’8,1% e al 5,7%.

Nell’analisi dei settori, emerge come gli aumenti più alti siano avvenuti nei ministeri (+6,9%), militari e settore difesa (+6,7%), forze dell’ordine (+5,8%) ed energia elettrica (+6,7%), grazie ai recenti rinnovi contrattuali.

A pesare nella stragrande maggioranza dei casi salariali, è il ritardo nei rinnovi dei contratti. Da quanto riportato dall’Istat, a fine giugno 2025 sono 31 i contratti in attesa di rinnovo e coinvolgono circa 5,7 milioni di dipendenti, il 43,7% del totale.

Nel giugno 2025, il 43,7% dei dipendenti italiani risulta in attesa di rinnovo contrattuale: una quota in calo rispetto a maggio (47,3%), ma in aumento rispetto a giugno 2024 (36,0%). I lavoratori con contratto scaduto aspettano in media da 24,9 mesi, in miglioramento rispetto ai 27,3 mesi di un anno fa. Considerando tutti i dipendenti, l’attesa media è di 10,9 mesi, in crescita rispetto ai 9,8 mesi del 2024.

Nel solo settore privato, la percentuale di lavoratori in attesa di rinnovo scende al 28,1%, in diminuzione su base mensile ma in aumento rispetto all’anno precedente (18,2%). Per chi ha il contratto scaduto, l’attesa media è di 15,6 mesi, che si riduce a 4,4 mesi se calcolata sull’intero comparto.

Secondo Eurostat, nel 2023 l’Italia si è classificata 18ª su 34 Paesi Ocse per retribuzione netta media rapportata al potere d’acquisto. Davanti si collocano Francia, Germania e Spagna, mentre in cima alla classifica ci sono Svizzera, Olanda e Norvegia. La rilevazione, basata sul Purchasing Power Standard (Pps), evidenzia che gli stipendi italiani si fermano a 24mila Pps, il 15% in meno rispetto alla media Ue (27.500 Pps). L’Italia risulta 19ª per stipendi reali.