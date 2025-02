Giorgia Meloni, in arrivo un nuovo Decreto che prevede un aumento di stipendio per alcuni dipendenti statali

Il governo Meloni ha approvato un aumento di stipendio per gli impiegati statali. L’importo aggiuntivo previsto è più o meno di 50€. I destinatari di tale beneficio saranno solo i dipendenti ministeriali.

Tale decisione è contenuta nel nuovo Decreto, la cui data di entrata in vigore non è ancora stata definita. La Premier ha deciso di stanziare ben 190 milioni di euro per incrementare il salario accessorio dei soggetti in questione. Quali sono i motivi di questa presa di posizione?

Recentemente, stime e conteggi effettuati hanno riscontrato una differenza tra coloro che lavorano nei Ministeri e gli impiegati delle Agenzie Fiscali. Stando, infatti, a quanto emerso coloro che lavorano nelle Entrate, Entrate Riscossione, Dogane e Monopoli, Demanio hanno uno stipendio più alto; pur avendo il medesimo contratto collettivo degli impiegati ministeriali.

Il risultato del loro salario più alto è dato dalla riscossione di diversi Bonus e di una serie di benefici accessori. Le cifre parlano chiaro: l’indennità fissa ed accessoria annuale è di 12.600 per gli impiegati delle Agenzie. Per coloro che lavorano nei Ministeri, la somma in questione, invece, è dimezzata; per un ammontare di circa 6.000€ annuali.

A fronte di tali differenze, molti dipendenti ministeriali hanno rinunciato, nel corso degli ultimi anni, alle loro mansioni e hanno iniziato a partecipare ad una serie di concorsi per raggiungere posti migliori. Onde evitare che tale fuga si propaghi, il governo Meloni ha preso questa decisione. Come e in che modo, l’aumento dello stipendio sarà applicato non è ancora stato stabilito. Non resta che aspettare, dunque, che il nuovo Decreto entri in vigore, per vederne gli effetti.