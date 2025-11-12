Stop al telemarketing: dal 19 novembre scatta il blocco

Dal 19 novembre ci saranno ottime notizie per i cittadini, visto che scatterà il blocco per le chiamate da numero mobile riguardanti il telemarketing. Dopo il divieto estivo a quelle da fisso, arriveranno anche quelle per i numeri di cellulare

Ancora un blocco alle chiamate invasive

Dopo il blocco alle chiamate di telemarketing da numero fisso, arrivato con la stressa dello scorso 19 agosto, Agcom vuole contrastare definitivamente le chiamate moleste. Continuano ad essere ancora tante, troppe, le persone che si lamentano di chiamate improponibili e moleste ad ogni ora del giorno e finalmente qualcosa sembra muoversi.

Infatti, dal prossimo 19 novembre scatterà un blocco anche per i numeri mobili. In tal modo Agcom vorrebbe contrastare il fenomeno dello spoofing e proteggere i cittadini dal fenomeno del telemarketing aggressivo che è ormai diventato insostenibile.

Cos’è lo spoofing?

Lo spoofing è una pratica pericolosa, perché manipola i dati che identificano la persona che chiama. Per farla breve, chi chiama falsifica il proprio numero per farlo apparire come uno affidabile e reale, spesso somigliante a quello di un cellulare italiano. In realtà, però, questo stratagemma viene utilizzato per telemarketing aggressivo e non solo, ma anche per truffe e raggiri. Non è raro, infatti, che il numero possa sembrare apparire ad una banca o ad un altro ente, rendendo vulnerabili alcune persone a truffe.