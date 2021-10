Stop alle multiproprietà: De Laurentiis entro il 2024-2025 dovrà cedere il Bari o il Napoli

Addio alle multiproprietà nel calcio italiano. Questa la decisione assunta nell’ultimo consiglio federale. Una decisione assunta all’unanimità che vieta a qualsiasi partecipazione societaria in più di un club dalla Lega Pro alla Serie A. Per i casi già esistenti si concederà un allungamento del tempo di altri due anni, quindi fino alla stagione 2024-2025. Dopo di che, secondo quanto riferisce il Corriere dello sport, “Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione”, ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Una decisione assunta anche alla luce della questione Salernitana. Infatti a causa della doppia proprietà di Lotita, sia della squadra granata che della Lazio, si è dovuto arrivare dopo una serie di deroghe alla soluzione temporanea del trust. Soluzione che secondo Gravina, non potrà essere più riutilizzata non essendo più “sostenibile”. Ecco perchè si è dovuto accelerare sulla riscrittura delle regole sulle multiproprietà.

Una decisione che cambierà per sempre il nostro calcio. In particolare in Serie A sono due i diretti interessati: Setti (Verona e Mantova) e De Laurentiis (Bari e Napoli). Il primo è intervenuto affermando di essere leggermente sorpreso e che al momento non sa cosa fare. Per il presidente del squadra campana e pugliese invece ancora nessuna dichiarazione .

Il club azzurro fu acquistato nel 2004, in seguito al fallimento. Stessa cosa accadde per il club bianco-rosso, però nel 2019, dopo essere stato escluso dal campionato di Serie B. In quell’anno il titolo sportivo del Bari fu acquistato dalla Filmauro S.r.l. e lo stesso De Laurentiis divenne il presidente. Attualmente i galletti sono in Serie C, dove da due anni provano a salire in serie cadetta.

Non è detto che De Laurentiis possa cedere per forza di cose il Bari. Da anni il rapporto con la città del napoli e il patron azzurro non è dei migliori a causa di varie vicissitudini. In più cìè la questione stadio, dove più e più volte gli è stata negata la costruzione e ristrutturazione dello stadio dei partenopei. In entrambi i casi, la decisione potrà rivoluzionare entrambi i club e potrebbe esserci un importante cambio di scenari.