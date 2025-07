Stop auto diesel Euro 5: il blocco rinviato al 2026

Con l’approvazione dell’emendamento della Lega al Dl Infrastrutture, le auto diesel Euro 5 potranno circolare per un altro anno. Il blocco, che interessa il Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, partirà da ottobre 2026.

SLITTA AL 2026 – Recentemente Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, si era mostrato intenzionato a far slittare la data dell’inizio del provvedimento. Proprio nella giornata di ieri è arrivato il via libera dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera allo slittamento di un anno del blocco delle auto diesel Euro 5. Il rinvio riguarda Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ed è stato inserito come emendamento al decreto Infrastrutture.

Oltre al rinvio al 1° ottobre 2026, l’emendamento prevede il divieto delle vetture diesel Euro 5 nei comuni con più di 100mila abitanti, non più 30mila come decretato in precedenza. Inoltre, alle quattro Regioni interessate verrà data un po’ di autonomia. Decorso il termine del primo ottobre 2026, gli enti potranno decidere di posticipare o anticipare lo stop ai diesel Euro 5, a patto che vengano rispettati gli obiettivi fissati dall’Unione Europea.

Il Mit ha ricordato che il vicepremier Salvini è stato il primo a promettere modifiche ai divieti sulla circolazione dei diesel Euro 5. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha commentato: “Fermare le follie di Bruxelles sull’Euro 5 è una priorità della Lega. Con il nostro emendamento salviamo Piemonte e Pianura Padana dal blocco.”

Secondo Molinari: “le Regioni avranno più tempo per adottare misure alternative, senza vietare la circolazione. Inoltre, le restrizioni varranno solo per città oltre i 100mila abitanti dove l’inquinamento supera i limiti.” Una scelta, ha concluso, che punta a “pragmatismo e realismo contro le derive ideologiche di certa Europa.”