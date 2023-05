La storia di Angelo e Paola è nata come tante favole d’amore. I due ragazzi, originari di Portici, si sono conosciuti da giovanissimi. Il primo incontro è avvenuto in chiesa, lei quindicenne, lui appena sedicenne. Una complicità che ha unito i due, permettendogli di vivere ben 9 anni di fidanzamento.

Un’amore felice quello di Angelo e Paola e un matrimonio in programma da sempre. Un progetto di vita che non ha conosciuto compimento in quanto entrambi, hanno avvertito una vocazione ingombrante e determinante per la loro vita: Paola ha scelto di diventare suora e Angelo è diventato Don Angelo.

Il racconto di Angelo: tutti i dettagli

A raccontare la storia è stato proprio Angelo: “Ci siamo conosciuti da giovanissimi, la nostra è stata una storia fatta da tanti tira e molla“; ha detto Don Angelo, confessando che nella maggior parte delle volte era lui ad essere mollato.

Don Angelo ha anche raccontato quanto il matrimonio per la coppia fosse vicinissimo: “Eravamo praticamente pronti, avevamo trovato la casa ma è stato proprio in quel momento che Paola ha deciso di lasciarmi per intraprendere la strada della vocazione“. La donna è stata affiancata da don Michele Madonna (attuale parroco della chiesa di Santa Maria di Montesanto, nel cuore di Napoli).

Ad oggi, anche se la scelta di Paola è stata complessa e difficile in un primo momento da accettare per Angelo, i due conservano un rapporto d’amicizia: Don Angelo Ragosta fa il prete in Germania dopo un percorso iniziato all’età di 26 anni in Seminario. Ed ogni volta che ritorna a Napoli, passa a trovare la sua Paola, oggi suor Maria Giuseppina dell’Amore Incarnato.