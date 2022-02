Storia con lieto fine a Napoli per un turista giapponese

La città di Napoli da sempre è una meta principale per molti turisti provenienti dalle diverse zone del mondo e d’Italia: i musei, i palazzi reali, i castelli, il Vesuvio, il cibo, il mare e tante altre cose rappresentano le attrazioni principali. Ogni anno la città partenopea conta circa 3 600 000 di turisti all’anno, con una forte ripresa prevista già da quest’anno dopo il periodo Covid-19.

Recentemente c’è stato un curioso episodio che ha coinvolto un turista asiatico a Napoli, più precisamente di nazionalità giapponese. Il suo nome Tatsuya Ishikawa, dirigente di una multinazionale giapponese, in vacanza nel capoluogo campano con la moglie durante le feste natalizie, che ha vissuto una spiacevole disavventura: la perdita del cellulare contenente i documenti, foto-ricordo e i biglietti aerei per il viaggio di ritorno.

Come riferisce “Il Messagero”, il tutto sembra che sia avvenuto durante gli ultimi giorni del 2021: “Tatsuya e la moglie scelgono Napoli per la chiusura delle loro vacanze in Europa, visitano la città, si perdono nel centro storico, scattano foto che ritraggono il panorama mozzafiato. Quando arriva il giorno dell’addio alla città si imbarcano su un taxi in direzione dell’aeroporto.”

Usciti dal mezzo di trasporto ed entrati in aereoporto, il marito della coppia si accorge di aver dimenticato il cellurare nel taxi. Così che la moglie si reca così al parcheggio dei taxi per chiedere informazioni e pur non parlando l’italiano riesce a farsi comprendere. I tassisti, comprendendo l’accaduto e l’emergenza; purtroppo il problema non si risolve visto che tramite radio non si riesce a rintracciare l’auto e il conducente che avevano portato i due turisti del Sol Levante a Capodichino.

La donna però, riesce a recuperare una fattura del taxi: i tassisti chiamano la compagnia, spiegano quel che sta succedendo e fanno richiesta di rintracciare il loro collega in questione e la sua auto-vettura. Intanto il manager riesce a recuperare in qualche modo la documentazione necessaria, chiama la moglie, si avviano al gate di partenza con la disperazione di aver perduto il telefono ma, soprattutto, tutti i documenti e le foto che conteneva, compresi gli scatti del loro viaggio a Napoli.

Tuttavia, mentre l’uomo è in coda per le partenze, vede spuntare il tassista che corre trafelato per riconsegnare il telefonino al legittimo proprietario. Commosso da questo gesto di grande generosità il turista, noto uomo d’affari giapponese, smuove le acque e chiede che la storia venga raccontata ai giornali «per dare visibilità al gesto esemplare del tassista ed esprimere la sua riconoscenza, ringraziando di cuore il conducente che ha effettuato il servizio e i colleghi che hanno dimostrato altruismo, umanità e grande senso civico, che di questi tempi non sono così scontati»-scrive “Il Messagero”.