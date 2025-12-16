Storia dei profumi equivalenti in Italia: il racconto di Profumi San Marino

Il fenomeno dei profumi equivalenti in Italia è esploso soltanto negli ultimi anni, ottenendo un grande successo grazie all’estrema somiglianza con le fragranze vendute dai grandi brand e di lusso.

Il loro posizionamento sul mercato si è rivelato estremamente importante per un duplice motivo: la convenienza economica e gli odori sempre più vicini alle fragranze più costose.

La storia di Profumi San Marino è decisamente emblematica se si pensa al successo dei profumi equivalenti in Italia.

Cosa sono i profumi equivalenti e perché piacciono?

Profumi San Marino è il testimone numero uno (grazie al suo successo sul mercato) di quanto alla gente piacciono le fragranze equivalenti. I motivi che si celano dietro a questo grande interesse sono molteplici, dal prezzo conveniente alla qualità dei prodotti.

I profumi equivalenti sono delle repliche (legali) di fragranze già esistenti sul mercato e venduti dai brand di lusso. La liceità sussiste grazie ad un lavoro molto semplice: intercettare la stessa o quasi, sensazione olfattiva dei profumi di spicco senza infrangere il copyright dei marchi più famosi.

Le aziende del settore – come Profumi San Marino – sfruttano quella che tecnicamente viene definita “piramide olfattiva”, che a sua volta pone l’attenzione su 3 elementi indispensabili: la composizione, la concentrazione dell’essenza e la formulazione.

Legittimità delle equivalenze

All’interno del sito di Profumi San Marino, l’azienda spiega che i loro prodotti sono leciti e non commettono nessuna violazione dei marchi più famosi. Laddove dovessero essere citati dei brand, il motivo è soltanto “descrittivo”, ovvero per agevolare all’individuazione olfattiva di ogni fragranza.

Le fragranze sono numerate da 1 a 999, ma per poter comprendere l’odore, le aziende che si occupano di vendere prodotti equivalenti citano i marchi più noti.

Nel caso di Profumi San Marino, negli anni sono state diverse le autorità giudiziarie che hanno confermato la liceità dei prodotti venduti, sia per quel che riguarda il packaging che il prodotto in sé e per sé.

Più di 28.000 clienti felici: il caso studio

L’azienda con sede a San Marino vanta oltre 1.200 recensioni positive e più di 28.000 clienti che hanno acquistato e sono rimasti soddisfatti del prodotto. Il successo di Profumi San Marino è dovuto principalmente alla qualità delle equivalenze vendute e i prezzi molto bassi di listino.

Ma è importante concentrarsi proprio sulla qualità, molto conclamata dai consumatori finali, che ne hanno apprezzato in modo particolare l’odore estremamente simile al profumo dei brand originali, la durabilità sulla pelle e l’assistenza clienti.

Il costo del singolo profumo equivalente dipende da diversi fattori, in media il listino oscilla da 3€ fino ad arrivare a 15€. Al di là delle differenze, le equivalenze hanno un prezzo a prescindere nettamente inferiore ai profumi “originali”.

Proposte per tutti i gusti

Sul mercato i profumi equivalenti sono vasti e per “tutti i gusti”. Infatti, le fragranze esistenti imitano l’odore dei prodotti dei brand di lusso senza alcuna limitazione, proponendo sul mercato degli odori orientali, arabi e classici.

Il profumo rispecchia sé stessi, la propria personalità, ecco perché la sua scelta si rivela particolarmente significativa. Chi predilige la raffinatezza considera prodotti equivalenti di brand come Lavish Care, Womo, Bullfrog e Blandus.

Il settore – come detto – non pone limiti olfattivi, rendendosi adatto a tutti. Le equivalenze replicano anche gli odori definiti “evergreen”, ovvero quei profumi che vanno bene per qualunque stagione o momento della giornata (al di là che sia per il diurno o notturno).

Confezioni e packaging semplici

I profumi equivalenti sono leciti, a meno che non ci siano delle aziende che infrangono la Legge copiandone e violando alcuni diritti di proprietà, come ad esempio il packaging o semplicemente utilizzando il marchio ufficiale al mero scopo di vendere (e non per far trapelare l’odore della fragranza imitata).

Anche sotto quest’ottica Profumi San Marino è un’azienda molto attenta a non violare alcun diritto. Infatti le sue confezioni – come già ritenute da diverse giurisdizioni legali – sono autentiche e originali.

Quando si cita il termine “originale”, in un contesto di equivalente, si fa riferimento all’autenticità del prodotto, ovvero la possibilità di commercializzarlo con la certezza di acquistare un prodotto legale e ammesso dalla Legge.

I profumi, gli odori e le fragranze, al di là della loro provenienza, si sono sempre contraddistinti nel tempo. L’origine e gli apprezzamenti olfattivi risalgono fin dai tempi romani, rappresentando per secoli un “canone di bellezza unico e personale”.

Ed è anche per questo motivo che oggigiorno la gente è sempre più attenta agli odori che indossa, prediligendo la fragranza che più si avvicina al proprio carattere e personalità.