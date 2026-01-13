Stranger Things: il documentario su Netflix

Sebbene Stranger Things sia ufficialmente concluso il primo dell’anno, negli ultimi giorni si è molto parlato della teoria del “Conformity Gate“. Sui social si è iniziato a parlare di un possibile episodio segreto pronto a uscire il 7 gennaio. Lunedì 12 gennaio, però, è uscito un documentario sulla quinta e ultima stagione dell’amata serietv targata Netflix.

IL DOCUMENTARIO SU NETFLIX – Lunedì 12 gennaio su Netflix è uscito Un’ultima avventura: Stranger Things 5 dietro le quinte, un documentario che raccoglie tutti i dietro le quinte dell’ultima stagione della serie dei fratelli Duffer.

Gli spettatori hanno così la possibilità di vivere la realizzazione della quinta stagione di Stranger Things, per la quale sono stati necessari 237 giorni di riprese, 6725 allestimenti e oltre 630 ore di girato. Su questo loro grande progetto, Matt e Ross Duffer hanno ammesso:

“È stato un viaggio durato 10 anni, un quarto della nostra vita. La prima stagione sembra così piccola rispetto a dove siamo adesso. Ogni episodio è un film a sé stante in termini di tempo, quantità di scene che giriamo al giorno complessità degli effetti visivi, acrobazie e numero di location”.

Nonostante tutto, la scena più complessa della serie è il finale della quarta stagione: la battaglia al Mac-Z tra Will e Vecna, realizzata con il coinvolgimento di centinaia di comparse e con la partecipazione diretta di tutti gli attori, senza l’uso di tecnologie digitali.