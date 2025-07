Stranger Things: pubblicato il teaser trailer della quinta e ultima stagione

In attesa di scoprire il destino di Hawkins, Netflix ha pubblicato il teaser trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things. I fan hanno così avuto un assaggio di quello che i protagonisti dovranno affrontare nell’ultimo scontro con Vecna.

L’ATTESO TEASER TRAILER – Nata da un’idea dei Duffer Brothers, Stranger Things è oramai divenuta un cult e una delle serie tv di punta di Netflix. Approdata sulla rinomata piattaforma nel 2016, si prepara all’uscita dell’ultimo capitolo della saga.

Il teaser trailer ufficiale, pubblicato ieri martedì 16 luglio 2025, ha dato un indizio su ciò che accadrà. Undici e i suoi amici si troveranno a dover affrontare l’ennesima minaccia che si vuole abbattere non solo su Hawkins, ma sul mondo intero.

Netflix, inoltre, ha rilasciato la sinossi ufficiale, ambientata nell’autunno 1987:

“Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta”.

La quinta e ultima stagione verrà pubblicata in tre momenti diversi:

volume 1 (episodi dall’1 al 4): mercoledì 26 novembre 2025

(episodi dall’1 al 4): mercoledì volume 2 (episodi dal 5 al 7): a Natale, giovedì 25 dicembre 2025

(episodi dal 5 al 7): a Natale, giovedì volume 3 (episodio finale): l’1 gennaio 2026

Per vedere il trailer ufficiale, clicca qui.