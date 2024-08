Strategia di mercato del Napoli: le visioni di Emanuele Cammaroto

Durante un intervento a Napolimagazine Live su Radio Punto Zero, l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha delineato la strategia di mercato del Napoli per la stagione in corso. Secondo Cammaroto, la presenza di Antonio Conte rappresenta un valore aggiunto straordinario, con l’allenatore salentino che è visto come il vero “top player” del club partenopeo. I sorrisi e l’entusiasmo visti nel ritiro di Castel di Sangro riflettono un gruppo felice e motivato.

La cessione di Osimhen è ancora in dubbio

Uno dei punti centrali è la cessione di Osimhen, che dovrebbe portare almeno 100 milioni di euro nelle casse del Napoli. De Laurentiis è determinato a non accettare un euro di meno. Inoltre, il Napoli ha già avviato alcune operazioni a centrocampo: Lindstrom, per esempio, porterà 25 milioni di euro (3 di prestito e 22 di riscatto). Il club punta anche a ricavare 20 milioni dalle cessioni di Gaetano e Cajuste. Cagliari è interessato a Gaetano, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Per Cajuste, la Fiorentina lo vorrebbe in prestito, mentre il Napoli preferisce una vendita definitiva.

Cammaroto ha anche menzionato l’interesse del Feyenoord per Cajuste, che potrebbe soddisfare le richieste del Napoli, così come la cessione di Ostigard al Rennes per 7 milioni di euro. Sul fronte Osimhen, il Napoli ha compreso che sarà difficile ottenere i 130 milioni della clausola, ma De Laurentiis è disposto a fare uno sconto fino a un massimo di 100 milioni.

Trasferimento in Arabia Saudita

Il piano B per Osimhen è un trasferimento in Arabia Saudita, mentre il PSG è disposto a offrire 90 milioni. L’unica contropartita che potrebbe interessare al Napoli è Skriniar, ma i parigini non sembrano voler includere il difensore nella trattativa, e Kang In-Lee non rientra nei piani del club azzurro.

Cammaroto ha concluso il suo intervento ribadendo la necessità per il Napoli di gestire con abilità queste complesse operazioni di mercato per costruire una squadra competitiva per la nuova stagione.