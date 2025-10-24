Stravecchio: il brandy che scalda le serate d’autunno

Quando le giornate si accorciano e l’aria si tinge di tonalità calde, l’autunno invita a fermarsi. È il momento di avvolgersi in atmosfere intime, di lasciarsi guidare dal sapore di Stravecchio Branca, un brandy in grado di trasformare ogni sorso portando con sé la magia del tempo e della tradizione.

Stravecchio nasce da una storia secolare fatta di pazienza, cura e passione. Le sue radici affondano nel Medioevo, quando i monaci cistercensi distillavano il “vinum sublimatum” trasformando il vino in “aqua vitae”, acqua di vita, un gesto che conserva ancora oggi un significato profondo. Da allora, la tradizione si evolve attraversando i secoli, incontrando la meticolosità milanese e dando vita a un distillato d’eccellenza.

Nel cuore di Milano, sotto lo stabilimento di Via Resegone, si apre un mondo sospeso nel tempo: oltre 23.000 metri quadri di cantine silenziose e profumate, dove il brandy riposa per oltre 12 mesi in giganteschi tini di quercia. Qui il tempo diventa un ingrediente prezioso. Il legno francese e quello di Slavonia delle botti dialogano con il distillato, arricchendolo di aromi caldi e avvolgenti. Qui prende forma la storia, custodita dalla maestosa Botte Madre, la “Magnamater” costruita nel 1892, che conserva il primo brandy della distilleria e continua a dare vita a un ciclo eterno.

L’arte del blending rappresenta il cuore del processo: il Master Blender unisce i brandy in un equilibrio perfetto. Il risultato è un blend ricco e armonico, con una brillantezza ambrata calda e un bouquet olfattivo che richiama miele, piccoli frutti sotto spirito, scorze d’arancia e pregiati legni tostati. Al palato, Stravecchio avvolge con note di confettura di albicocche, vaniglia e cannella, offrendo un finale elegante e persistente.

Stravecchio Branca accompagna l’autunno raccontandone l’intimità: le serate davanti al fuoco, il calore di una conversazione sincera, la bellezza dei dettagli che si rivelano lentamente. Invita a rallentare, a godere della profondità di un momento e della storia che porta con sé.

Ogni sorso è un viaggio in cui ogni componente trova la propria armonia. Un percorso che va oltre la tecnica, diventando rispetto per una tradizione, amore per un’arte e celebrazione della pazienza.

Stravecchio Branca è il compagno perfetto delle serate d’autunno. Avvolge con la sua intensità etrasforma ogni incontro in un rito, ogni brindisi in una celebrazione. Un sorso di Stravecchio è un sorso di tempo, di storia e di emozione.

Quando il vento autunnale porta con sé il profumo delle foglie cadute, Stravecchio Branca offre la sua ricchezza: il calore di un brandy nato dal rispetto per la tradizione, dalla passione per l’eccellenza e dalla consapevolezza che il tempo è l’ingrediente più prezioso.