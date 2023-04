Ogni pomeriggio su Canale 5, va in onda “Pomeriggio 5”, programma condotto da Barbara D’Urso, la quale ogni giorno, anticipa attraverso un momento introduttivo, gli argomenti previsti nella puntata. Giovedì 13 Aprile, a causa di un errore tecnico, la programmazione ha avuto un problema: ad andare in onda, è stato un piccolo estratto di Striscia o per meglio dire, di preparazione alla puntata serale di Striscia.

Gerry e Michelle e la scena inedita

Al posto del momento introduttivo della D’Urso, sono state involontariamente accese le telecamere nello studio di Striscia, dove Gerry e Michelle, attuali conduttori, stavano chiacchierando delle loro cose e ci sono tutte le probabilità di pensare che stessero parlando della nuova vita da nonni, argomento che arricchisce la vita di entrambi.

Come ha reagito la D’Urso? La reazione

Poco dopo, le telecamere sono ritornate nello studio di Pomeriggio 5 e Barbara non ha potuto fare a meno di raccontare ai telespettatori dell’evidente problema tecnico: “Mi hanno detto che prima c’è stato un errore tecnico, non ci sono ad ogni modo problemi in quanto con Striscia siamo molto amici”. La conduttrice, veterana esperta di ogni eventuale problematica, ha ripreso subito l’ordine, ripetendo al pubblico quanto detto nelle anticipazioni interrotte: “Oggi continueremo a parlare di Gisella Cardia, visto che sono molteplici i retroscena venuti a galla”. Pomeriggio 5 è ad ogni modo seguito da tantissimi telespettatori, i quali di sicuro speravano in qualche colpo di scena degno di racconto social, un momento che non è arrivato. Sarà per le tempistiche veloci nel quale è stato risolto l’errore tecnico?