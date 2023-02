La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione e giornalismo. Ieri pomeriggio, presso la Chiesa degli Artisti a Roma, si sono svolti i funerali del noto giornalista e scrittore e l’occasione ha richiamato moltissimi volti dello spettacolo ma anche normali cittadini che hanno riempito la piazza. Gianni Sperti, amico e collaboratore di Maria De Filippi, si è lasciato andare ad una struggente promessa.

La promessa di Gianni Sperti alla De Filippi

Durante il funerale, Maria De Filippi è apparsa molto provata e con il volto semi coperto da grandi occhiali da sole neri. Con lei tutta la sua famiglia, i figli di Maurizio e suo figlio Gabriele, ma anche la grande famiglia della Mediaset con tutti i collaboratori. Tra questi anche Gianni Sperti, ex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne.

Intervistato da La Vita in Diretta, Sperti si è lasciato andare a delle parole molto commoventi e ha ricordato tutti gli anni in cui ha lavorato per Maurizio Costanzo. Successivamente si è lasciato andare ad una promessa molto importante a Maria De Filippi: “Per me è stato un papà. Maria non l’abbandonerò mai, mai”.

Sperti ha rimarcato l’importanza della figura di Maurizio nella tv, nella sua voglia di migliorarsi e scoprire ogni giorno cose nuove. Tanti artisti e vip dello spettacolo sono stati scoperti da lui, gli stessi che ieri hanno voluto omaggiarlo con un ultimo saluto.

Tanti i vip presenti al funerale, da Gerry Scotti a Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Raffaella Mennoia redattrice di Uomini e Donne, Aurelio De Laurentiis, conduttori, attori e artisti di ogni genere.