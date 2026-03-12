giovedì, Marzo 12, 2026
Studente di 14 anni cade dalla finestra del bagno della scuola

Ventimiglia
Una studentessa di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla finestra del bagno della scuola ad Ascoli Piceno. L’episodio è avvenuto nella mattinata all’interno dell’istituto “Stabili-Trebbiani”, dove la ragazza frequentava le lezioni. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta dal secondo piano dell’edificio. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in elicottero. La studentessa è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono considerate gravi e i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico. L’intera comunità scolastica è in forte apprensione per la ragazza.

L’episodio ha scosso profondamente compagni di classe, docenti e personale dell’istituto. Molti studenti sono rimasti sotto choc dopo quanto accaduto durante l’orario scolastico. La dirigenza della scuola ha attivato le procedure di supporto e assistenza per gli alunni. Nelle ore successive sono stati avvisati anche i familiari della giovane.

Nel frattempo sono state avviate indagini per chiarire la dinamica della caduta. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione quanto accaduto.

