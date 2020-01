Su azscore.co.it puoi seguire le qualificazioni e Euro 2020

Euro 2020 segnerà il 60° anniversario della competizione e per questo motivo, la UEFA ha deciso di rendere partecipe mezza Europa a questo evento. Questo significa che a differenza di quanto accadeva in passato, non ci sarà più una sola nazione (o al massimo due) che ospiterà la competizione continentale, ma le sedi saranno ben 12 diverse. Al torneo finale che si disputerà a giugno, saranno presenti 24 nazionali. 20 sono già sicure di un posto avendo passato la fase di qualificazione, mentre a marzo si disputeranno i playoff per sorteggiare le ultime 4 partecipanti.

I gironi di qualificazione si sono ormai conclusi e le 55 nazioni che erano state suddivise in 10 gironi da cinque (o sei) squadre ciascuno sono giunti al termine. In quello dell’Italia, la nostra nazionale che veniva dalla storica mancata qualificazione al mondiale di Russia 2018, ha fatto un vero e proprio figurone. Gli azzurri guidati dal nuovo tecnico Roberto Mancini, sono riusciti ad ottenere 10 vittorie su 10. Anche le altre grandi nazioni europee si sono qualificate alla fase finale di Euro 2020 senza troppi problemi e quindi ora negli spareggi si troveranno solo nazionali di seconda fascia com’è possibile vedere su azscore.co.it .

Le date da ricordare per Euro 2020

Svolti i sorteggi per i gironi di Euro 2020, ora si è in attesa delle ultime 4 formazioni che si qualificheranno attraverso gli spareggi per completare il quadro. Ad ogni lega europea aspetta un posto a Euro 2020 e per questo motivo, saranno svolte semifinali e finali per decidere le ultime 4 formazioni partecipanti al torneo continentale. Gli spareggi si giocheranno a fine marzo ed eventualmente, se necessario, il 1 aprile. Il torneo finale invece, inizierà il 12 giugno e si concluderà il 12 luglio con la finale di Wembley.

La nostra nazionale giocherà gli incontri in casa, più precisamente allo stadio Olimpico di Roma. La prima partita si disputerà il 12 giugno contro la Turchia. Dobbiamo ammettere che alla nostra nazionale, ma non solo, il sorteggio è andato piuttosto bene. Oltre ai turchi, nel nostro girone si trovano anche Galles e Svizzera. Insomma, non proprio delle corazzate. Ben peggio, ad esempio, è andata alla Francia campione del mondo in carica, che nel suo girone troverà anche Germania e Portogallo, ultima squadra a vincere l’europeo.

