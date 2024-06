Sud Italia, avvistamenti sospetti nel cielo: ecco di cosa si tratta

Nella serata del 23 giugno, il cielo del Sud Italia è stato teatro di un fenomeno insolito che ha catturato l’attenzione di molti. Tra le 21:30 e le 22:00, un fascio di luce misterioso è stato segnalato da numerose persone in Sicilia, Calabria, Campania (soprattutto Napoli), Puglia e Basilicata. Le segnalazioni, corredate da foto e video, sono state diffuse rapidamente sui social media, portando alcuni a ipotizzare la presenza di un UFO.

🔵 "Forse era un Falcon 9 di SpaceX", "No, un #Ufo". Sono gli interrogativi che circolano in rete insieme ai video su un misterioso oggetto non identificato, avvolto da un fascio di luce. L'avvistamento è stato segnalato in varie regioni del Sud Italia intorno alle 21:30 di ieri pic.twitter.com/nHKsySk1Yh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 24, 2024

C’è lo zampino di Elon Musk

Sebbene inizialmente si fosse pensato a un’esercitazione militare francese, questa ipotesi è stata presto abbandonata. La spiegazione più plausibile sembra essere il rilascio di migliaia di piccoli satelliti Starlink nello spazio, effettuato dagli Stati Uniti con un razzo speciale.

Starlink è un progetto di SpaceX, l’azienda di Elon Musk, volto a creare una rete internet satellitare globale capace di raggiungere anche le aree più remote del pianeta. Il fenomeno osservato è probabilmente dovuto al razzo vettore Falcon 9 Block 5, che ha lanciato i satelliti Starlink in orbita, causando un certo scompiglio tra gli appassionati di ufologia.

Il CUFOM: “Le indagini sono comunque in pieno svolgimento”

Il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM), Angelo Carannante, ha rassicurato il pubblico spiegando che il fenomeno ha una spiegazione logica. Tuttavia, ha anche attivato il suo team per verificare la natura degli oggetti avvistati, con le indagini ancora in corso per ottenere una conferma definitiva.

Gli avvistamenti descrivono un gruppo di oggetti che avanzano nel cielo a velocità moderata, con un oggetto luminoso davanti collegato a una sorta di “nuvoletta”, come spiega la nota del CUFOM, tramite una foschia bianca. Sopra di essi, un altro oggetto luminoso, sottile e allungato, era visibile. La distanza tra questi presunti UFO, data la loro altitudine, non era trascurabile.

In uno dei video ricevuti dal CUFOM, si vedono due piccoli oggetti attraversare il campo visivo vicino agli oggetti principali, aumentando i dubbi degli ufologi sulla vera natura del fenomeno. Il CUFOM attende ulteriori conferme dalle autorità, come l’aeronautica militare italiana, per validare la spiegazione del razzo Falcon 9 Block 5, considerata finora la più razionale.