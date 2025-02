Sudakov e il Napoli: il talento dello Shakhtar conferma l’interesse e apre alla Serie A

Giorgi Sudakov, giovane promessa dello Shakhtar Donetsk, ha rivelato al Corriere dello Sport di essere stato realmente cercato dal Napoli, confermando l’offerta del club partenopeo. Il trasferimento, però, non si è concretizzato perché la società ucraina ha preferito trattenerlo.

Possibilità concrete

Il centrocampista ha spiegato di non aver mai rifiutato l’ipotesi di un approdo in Serie A, anzi, si è detto affascinato dalla possibilità di misurarsi in un campionato così competitivo, soprattutto in una squadra ricca di talento. La scelta finale, però, è spettata ai dirigenti e al presidente dello Shakhtar.

Parlando del calcio italiano, ha sottolineato come lo consideri un ambiente ideale per la sua crescita, grazie alla grande tradizione tattica, all’intensità del gioco e alla presenza di molti centrocampisti di livello mondiale.

Inoltre, ha ricordato che diversi calciatori ucraini hanno lasciato il segno in Italia, dimostrando che la Serie A può essere il palcoscenico perfetto per valorizzare le sue qualità.

Infine, Sudakov ha svelato i suoi modelli di riferimento: Cristiano Ronaldo e Luka Modrić, due campioni che ammira e da cui cerca di trarre ispirazione.