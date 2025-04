Sudakov-Napoli: trattativa avviata, ma lo Shakhtar alza la posta

Il Napoli ha ufficialmente avviato una trattativa per l’acquisto di Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk

La conferma arriva direttamente dal CEO del club ucraino, Sergei Palkin, che ha dichiarato: “Siamo in trattativa con una società. Non posso rivelare i dettagli economici, ma credo che l’operazione andrà in porto a condizioni favorevoli. Se non chiuderemo con il club con cui stiamo parlando – e in questo senso si fa il nome del Napoli – ne troveremo un altro. Non sono preoccupato: Sudakov è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”.

Il Napoli, interessato a rinforzare il proprio centrocampo con un profilo giovane e di qualità, ha già presentato un’offerta ufficiale per Sudakov. Tuttavia, lo Shakhtar ha respinto la proposta, ritenendola insufficiente rispetto al valore del giocatore. Secondo quanto riportato, il club ucraino aveva fissato una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro nel contratto del giocatore, rinnovato fino al 2029.

Le ultime sulla trattativa

Nonostante il rifiuto iniziale, il Napoli non sembra intenzionato a mollare la presa. Il club partenopeo, infatti, sarebbe pronto a rilanciare con un’offerta più sostanziosa, cercando di convincere lo Shakhtar a cedere il proprio gioiello. La concorrenza, però, non manca: anche club di Premier League, come il Brentford, avrebbero mostrato interesse per il giovane talento ucraino.

Sudakov, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Con oltre 30 presenze in Champions League e 20 con la nazionale ucraina, il centrocampista ha già dimostrato maturità e qualità tecniche di alto livello. Il suo profilo si adatterebbe perfettamente al 4-3-3 di Antonio Conte, offrendo soluzioni sia come mezzala che come trequartista.​

La trattativa è in corso e il Napoli sembra determinato a portare Sudakov in Serie A. Tuttavia, la strada è ancora lunga e complessa, con lo Shakhtar che non ha intenzione di svendere il proprio talento. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi, con il club partenopeo che dovrà decidere se aumentare ulteriormente l’offerta per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico europeo.