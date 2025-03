Sugawara si allontana dal Napoli, Beukema intriga: le ultime di mercato

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse del Napoli per il terzino giapponese Yukinari Sugawara, attualmente in forza al Southampton. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, questa pista non sarebbe destinata ad accendersi. Il noto giornalista di Sportitalia ha infatti chiarito la situazione del mercato azzurro per quanto riguarda il reparto difensivo, spiegando come il nome di Sugawara non sia una priorità per il club partenopeo.

“Nelle ultime ore il terzino destro Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 del Southampton è stato accostato al Napoli. Ma in base alle informazioni in nostro possesso possiamo aggiungere che si tratta di una pista non prioritaria e destinata a non accendersi. Sugawara non è un nome nuovo per il Napoli, balzato agli onori della cronaca la scorsa estate quando c’era stato un sondaggio non approfondito. La cosa era finita lì, difficile oggi pensare che ci siano ritorni di fiamma”.

Queste dichiarazioni spegnerebbero quindi le speranze di chi si aspettava un nuovo tentativo per il giapponese. Già in estate, infatti, il Napoli aveva fatto un sondaggio esplorativo per il giocatore, ma senza approfondire la trattativa. Oggi la situazione sembra essere la stessa, con il club azzurro che guarda altrove per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Antonio Conte.

Il vero nome che intriga il Napoli è invece quello di Sam Beukema, difensore olandese classe 1998 del Bologna. Secondo Pedullà, il giocatore è in cima alla lista dei desideri della dirigenza partenopea per formare una coppia di alto livello insieme ad Alessandro Buongiorno. “Confermato, invece, quanto anticipato diverso tempo fa: dopo l’investimento Marianucci, il primo nome della difesa per il futuro è quello di Beukema, valutazione alta del Bologna ma enorme gradimento in modo da costituire una coppia top con Buongiorno. La lista per la difesa comprende altri nomi, compreso Solet, ma Beukema almeno in questa fase intriga di più”.

Infine, il giornalista ha voluto ribadire un’ulteriore notizia che riguarda il Napoli, questa volta tra i pali: il rinnovo di Alex Meret. Nessuna sorpresa per il portiere friulano, che sarebbe ormai pronto a firmare il prolungamento del contratto fino al 2027, garantendo stabilità tra i pali per le prossime stagioni. “Nessuna sorpresa per quanto riguarda il rinnovo del portiere Meret, pronto a firmare fino al 2027”.

In conclusione, il mercato del Napoli sembra avere delle direzioni ben precise: nessun ritorno su Sugawara, grande interesse per Beukema e rinnovo blindato per Meret. Il club azzurro si prepara a rinforzare la difesa con obiettivi concreti, seguendo le indicazioni di Antonio Conte per costruire una squadra competitiva per il futuro.