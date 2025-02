Suggestione Conte per il Milan: la posizione dell’allenatore

Il Milan sta pensando ad Antonio Conte per Giugno, con il tecnico che ha già una posizione su quello che è il da farsi

Antonio Conte continua a spingere il suo Napoli a dare di più, dopo un periodo non propriamente in forma per i campani. In un mese sono solo tre i punti ottenuti, con tre pareggi e una sconfitta in campionato. Un rullino di marcia impietoso, che rischia di far perdere terreno sullo scudetto.

Obiettivo non dichiarato, ma con un’intera piazza che ormai ci crede realmente. Antonio Conte, però, rischia di andarsene concretamente in estate. Il carattere del tecnico ex Juventus e Inter lo conosciamo tutti e non è facile trattenerlo nel momento in cui c’è qualcosa che potrebbe portarlo ad andar via. In estate, però, questo qualcosa potrebbe essere il Milan.

Un progetto fino ad ora fallimentare

Quello dei rossoneri, tolta la Supercoppa, non può che dirsi un progetto totalmente fallimentare. Prima Fonseca, poi Conceicao: questo Milan non cammina con le proprie gambe e serve una vera e propria spinta. Una spinta di uno che dovrebbe poterlo spronare, uno come… Conte. Per fortuna dei partenopei, però, per ora il tecnico leccese è concentrato solo sul presente.

A parlare dell’indiscrezione ecco il Corriere della Sera: “Antonio Conte è sotto contratto col Napoli fino al 2027 ma resta una suggestione, chissà che questa estate non scatti quella scintilla che l’anno scorso non si è mai accesa, per volontà del Milan. Serve però prima di tutto un direttore sportivo, circolano i nomi di Paratici e Tare”.