Summit di Mercato dell’Inter: Strategia per la Difesa e oltre

Ieri si è tenuto un importante vertice tra Oaktree e la dirigenza sportiva dell’Inter, seguito da un incontro con il tecnico Simone Inzaghi. Oggi è prevista una giornata cruciale per il mercato nerazzurro con un summit tra Marotta, Ausilio e Inzaghi per discutere delle strategie per rinforzare la rosa della squadra campione d’Italia.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, durante il vertice verrà affrontato il tema del difensore centrale. Nonostante le ottime prestazioni di Acerbi e De Vrij nella scorsa stagione, l’età e il rischio di infortuni stanno spingendo la dirigenza a cercare un sostituto più giovane. Acerbi (36 anni) e De Vrij (32 anni) hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2025, con l’italiano che ha recentemente affrontato problemi fisici e l’olandese che potrebbe essere interessato a un ritorno in patria, con il PSV che ha mostrato interesse.

L’Inter sta monitorando diversi profili per ringiovanire la difesa. Tra i candidati, emergono i nomi di Jaka Bijol dell’Udinese e Oumar Solet del Salisburgo. Bijol, 25 anni, è un nazionale sloveno che si è ripreso da una frattura da stress al piede e ha dimostrato di essere un centrale affidabile. Ha un contratto fino al 2027 e una valutazione di 15-20 milioni di euro, un costo significativo per l’Inter che cerca di evitare un mercato in perdita. Tuttavia, l’inserimento di giovani contropartite potrebbe rendere l’operazione più accessibile.

Solet, difensore francese del Salisburgo, potrebbe rappresentare un’opzione più economica. Con il contratto in scadenza tra un anno e la mancata volontà di rinnovarlo, il suo costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Questo lo rende un candidato ideale per rinforzare la retroguardia di Inzaghi e soddisfare la nuova proprietà, che preferisce investimenti con margini di crescita per la rosa.

L’Inter non si concentra solo sulla difesa. La strategia di mercato prevede anche l’acquisto del portiere Bento come successore di Sommer, un esterno destro nel caso di partenza di Dumfries e una quarta punta per completare l’attacco con Lautaro, Taremi e Thuram. Limitando l’investimento economico in difesa, l’Inter potrebbe preservare il budget per rinforzare altre aree della squadra, mantenendo un equilibrio finanziario.

Questo summit di mercato rappresenta un momento decisivo per la dirigenza dell’Inter, chiamata a prendere decisioni strategiche per mantenere la squadra competitiva sia a livello nazionale che internazionale.