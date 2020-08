Summit Gattuso – De Laurentiis: spuntano tre nomi per il mercato azzurro

Nella giornata di lunedì vi è stato un importante summit tra Gennaro Gattuso ed il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Principale oggetto dell’incontro è stato il prolungamento contrattuale da sottoporre al tecnico del Napoli. Quest’ultimo però innanzitutto ha voluto delle rassicurazioni sul mercato ed ha espresso le sue richieste al presidente.

A quanto filtrato comunque le visioni delle due parti sembrano coincidere. Nonostante la firma sul contratto sia slittata, c’è intesa sia per la continuazione del rapporto e sia sulla costruzione della squadra per il prossimo anno.

In particolare, secondo quanto riportato dal portale online Gazzetta.it, dall’incontro tra Gattuso e De Laurentiis è uscita fuori la richiesta, da parte dell’allenatore, di almeno tre acquisti, uno per ogni reparto del campo. Ovviamente, non sono mancati i nomi dei possibili candidati alla maglia azzurra.

Partendo dalla difesa, c’è bisogno di un terzino sinistro per sostituire Faouzi Ghoulam. Il nome più caldo al momento è Reguilon, per il quale la trattativa sembra anche molto avanzata. Ovviamente poi, in caso di eventuale cessione di Koulibaly, si dovrà acquistare anche un difensore centrale.

A centrocampo urge un vice Allan. Il nome più gettonato qui è Veretout della Roma. Sempre della squadra giallorossa piace moltissimo il turco Cengiz Under, che andrebbe ad occupare il posto lasciato vuoto da José Maria Callejon. Nella stessa zona di campo continua a piacere tantissimo Boga del Sassuolo, con cui però non è facile trattare.