Summit Juve-Sassuolo per Scamacca. Sul tavolo anche il cartellino di Fagioli

Giornata decisiva in casa Juve, in programma c’è un vertice di mercato con i dirigenti del Sassuolo per Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà degli emiliani ma attualmente in prestito al Genoa.

Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: la modalità di acquisto. I due club sono d’accordo per quanto riguarda la valutazione del cartellino, stimata intorno ai 20 milioni di euro, ma il Sassuolo pretende l’obbligo di riscatto.

La Juve al momento non sembra intenzionata a spingersi oltre il diritto e l’incontro di oggi servirà proprio a capire se ci sono i presupposti per andare avanti o se l’operazione è destinata a naufragare.

Scamacca ma non solo. Nel vertice si parlerà di Nicolò Fagioli, talento dell’Under 23 di Zauli, che interessa al Sassuolo ed ha una valutazione di mercato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Non è da escludere, dunque, che i due club possano fare un discorso più ampio inserendo nell’operazione Scamacca il cartellino di Fagioli, fattore che consentirebbe alla Juve di ridurre sensibilmente l’esborso economico.