Summit tra Lega, FIGC e Spadafora: possibile compromesso con il Napoli

Nella giornata di ieri, 05/10/2020, è andato in scena un importantissimo summit tra le principali parti in scena in questo scenario creatosi nel post ‘Juventus – Napoli’. A prendere parte alla riunione sono stati quindi gli organi più importanti del settore: il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e quello della Lega Serie A Paolo Dal Pino.

Oggetto della riunione straordinaria è stato ovviamente il protocollo, funzionato molto bene fino a domenica sera ma minato poi fortemente dalla non partenza del Napoli per Torino. Le parti, dopo una lunga discussione, sembrano essere arrivate alla conclusione di poter trovare un compromesso per questa volta.

Secondo Gravina, quello dell’ASL 1 campana che ha impedito alla squadra azzurra di prendere parte alla trasferta torinese è da considerare un intervento eccezionale. La speranza è che casi del genere non si verifichino nel futuro al fine di conservare l’integrità del protocollo.

Della stessa lunghezza d’onda sembra essere anche Vincenzo Spadafora, il quale ha confermato la bontà del protocollo vigente e la responsabilità dei club che devono assolutamente rispettarlo.

Il protocollo quindi non si cambia, questa è la direzione presa dalle varie parti in gioco. Probabile che per capire l’esito della non-partita tra Juve – Napoli bisogni aspettare ancora un po’. Il 3-0 a tavolino potrebbe non essere assegnato ma non è escluso che la squadra di De Laurentiis possa subire qualche penalizzazione.