Suor Cristina, che fine ha fatto la vincitrice di The Voice?

Cristina Scuccia, conosciuta anche come Suor Cristina, fu una delle protagoniste indiscusse di The Voice qualche anno fa. La sorella, una vera suora, incantò tutti con la sua incredibile voce tanto da vincere il talent show. Che fina ha fatto, quindi, la donna? Vediamolo insieme.

Un talento innato

Suor Cristina ebbe un grandissimo successo, non solo per il suo modo di essere, ma soprattutto per il suo talento. Chiamata l’ugola d’oro, oltre a far impazzire il pubblico a casa, anche J-Ax la volle fortemente. Le sue performance incantarono tutti e finirono dritte su YouTube: la donna divenne un vero fenomeno mediatico, tanto da vincere il talent show.

Polemiche

La donna fu anche vittima di numerose polemiche poiché accusata di cavalcare l’onda del successo partecipando a Ballando Con Le Stelle. Infatti, essendo per l’appunto una suora, le è stata contestata la volontà di ballare in coppia e non in gruppo. Tuttavia, Suor Cristina ha sempre dichiarato che la sua fiducia è rivolta solo verso Gesù Cristo e non verso altro.

“Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento, quando ho iniziato la mia vita religiosa, in cui ho dovuto pensarci seriamente. Ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica. Mi sono dovuta chiedere: possono la musica e la fede convivere? Questa è la domanda cruciale. Non è stato facile. La mia famiglia non aveva quel tipo di apertura” spiegò ai tempi la suora.

Cosa fa oggi?

Che fine ha fatto quindi la suora più amata d’Italia? Per prima cosa ha abbandonato la televisione. C’è un motivo, infatti, dietro la sua assenza: “Ora sento che posso usare la mia voce per esprimere esattamente questo: il mio amore per la vita, il mio messaggio di gioia. Ma è stato un percorso lungo”. La donna, infatti, ha rinnovato i suoi voti e ha messo la sua incredibile voce al servizio delle sue consorelle del Signore.