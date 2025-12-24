Supercoppa al Napoli, il silenzio che fa rumore di Kevin De Bruyne

La vittoria del Napoli in Supercoppa ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri, ma a far discutere nelle ore successive al trionfo è stato anche un’assenza: quella di Kevin De Bruyne dai social network. Il centrocampista belga, fermo ai box per infortunio, non ha pubblicato alcun messaggio di congratulazioni sui propri profili ufficiali dopo il successo della squadra, alimentando un dibattito acceso tra i sostenitori partenopei.

De Bruyne avrebbe comunque fatto sentire la sua vicinanza al gruppo, inviando un messaggio privato alla squadra subito dopo la vittoria. Un gesto lontano dai riflettori, che però non è bastato a placare il malcontento di una parte della tifoseria. Sotto ai post celebrativi del Napoli, infatti, non sono mancati commenti critici: c’è chi ha parlato di “silenzio che fa rumore” e chi è arrivato a definire la mancata esposizione pubblica come un “brutto gesto” nei confronti del club e dei suoi sostenitori.

Allo stesso tempo, va ricordato come il rapporto di De Bruyne con i social sia da sempre improntato alla massima moderazione. Il belga non è mai stato un calciatore particolarmente attivo online, preferendo comunicazioni misurate e rare, spesso legate a momenti personali o professionali ben precisi. In quest’ottica, il mancato post dopo la Supercoppa appare più come una scelta coerente con il suo stile.

Il silenzio social, dunque, ha fatto discutere soprattutto perché inserito in un contesto di festa e condivisione collettiva. Ma tra messaggi privati, rispetto dei tempi personali e un infortunio che lo tiene lontano dal campo, la posizione di Kevin De Bruyne resta comprensibile.