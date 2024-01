Supercoppa Italia, emergenza Lazio: possibile lesione per Castellanos

Una vittoria che potrebbe costare un attaccante in casa Lazio. Lo scorso mercoledì, i bianco-celesti di Sarri hanno vinto il quarto derby su sei, in tre anni di gestione del tecnico toscano. Questa volta però, l’importanza è maggiore, visto che gli acquilotti voleranno direttamente in semifinale contro la Juventus. Purtroppo non è ora tutto ciò che luccica nella squadra capitolina.

La rosa della Lazio era già alle prese con gli importanti recuperi di Ciro Immobile e Luis Alberto, già assenti da diverse settimane per problemi di natura fisica. I due calciatori importanti del club di Lotito sono vicini al ritorno. Nemmeno il tempo di gioire, che l’infermeria dei biancocelesti accoglie un altro calciatore: Castellanos.

Castellanos ha avvertito un fastidio agli adduttori già durante le fasi iniziali del derby di Coppa Italia contro la Roma, decidendo però poi di stringere i denti per tutto il resto della partita. Adesso, tuttavia, potrebbe essere costretto a fermarsi. Oggi gli esami, ma il timore fondato è quello di una lesione. Fossero confermate le sensazioni, si trattere di uno stop di quasi un mese: Castellanos salterebbe anche la semifinale di Supercoppa contro l’Inter in programma venerdì prossimo.

A questo punto sono due le possibili soluzioni di Sarri per sostituirlo. La prima prevede il ritorno di Immobile dal 1′: da capire però se il capitano laziale è già pronto per partire dall’inizio dopo tre settimane di stop o se invece ha nelle gambe solo l’ultima mezz’ora di gioco.

L’alternativa è Felipe Anderson da falso nove, opzione rispolverata proprio nel derby di Coppa, con ai suoi lati due tra Pedro, Zaccagni o Isaksen.