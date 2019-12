Supercoppa italiana, Juventus-Lazio: le probabili formazioni

Domani in Arabia Saudita Juventus e Lazio si affronteranno in Supercoppa per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. Le ultime sulle formazioni

Domani alle ore 17:45 italiane a Riyad, in Arabia Saudita, Juventus e Lazio si affronteranno in finale di Supercoppa per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. In campo ci saranno due squadre in un ottimo momento di forma, con i bianconeri reduci dalla vittoria con la Samp e i biancocelesti dal successo in extremis nello scontro Champions con il Cagliari.

CASA JUVE – Nei bianconeri Maurizio Sarri recupera Szczesny e Alex Sandro, ma probabilmente solo il brasiliano partirà dal primo minuto. In difesa ballottaggio Demiral-de Ligt accanto a Bonucci, in avanti si va verso la conferma del tridente pesante.

CASA LAZIO – Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, il tecnico si affiderà alla solita difesa a tre composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu; a centrocampo spazio a Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic e Luis Alberto; in attacco Immobile e Correa.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Lulic, Luis Alberto; Immobile, Correa.