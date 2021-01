Supercoppa italiana, Juventus-Napoli: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Juventus e Napoli, che domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si contenderanno la Supercoppa italiana, primo trofeo stagionale, calcio di inizio ore 21.

In casa bianconera Pirlo è chiamato a spronare la sua Juve, reduce dalla pesante sconfitta con l’Inter. Il tecnico in vista di domani dovrà rinunciare a Dybala e Frabotta, mentre attende l’esito dei tamponi per Alex Sandro e Cuadrado, che in caso di negatività comunque non partirebbero dall’inizio. In difesa pronto Demiral, a centrocampo ritorneranno Arthur e McKennie, in avanti Ronaldo e Morata.

Nel Napoli Gattuso dovrà fare a meno di Fabian Ruiz e Osimhen causa covid, non al meglio anche Petagna, che dovrebbe comunque stringere i denti e partire dall’inizio. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso