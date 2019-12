Supercoppa, Juventus-Lazio, le formazioni: Bernardeschi favorito su Higuain

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Lazio in vista della finale di Supercoppa

Mancano poche ore al fischio di inizio di Juventus-Lazio, match valido per l’assegnazione del primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. Le due squadre scenderanno in campo alle 17:45, ora italiana, a Riad, in Arabia Saudita.

LE ULTIME SULLA JUVENTUS – Maurizio Sarri sembra orientato ad accantonare il 4-3-3 e riproporre il 4-3-1-2, con Bernardeschi ad agire alle spalle della coppia Ronaldo-Dybala. In difesa de Ligt è in vantaggio su Demiral per partire dall’inizio; a centrocampo Bentancur affiancherà Pjanic e Matuidi.

LE ULTIME SULLA LAZIO – Nessun dubbio, invece, per Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste conferma il 3-5-2 e si affida ai titolarissimi. In avanti spazio dunque alla coppia Immobile-Correa, con Caicedo pronto a subentrare a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.