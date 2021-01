Supercoppa, le probabili formazioni: Juve con Kulusevski, nel Napoli c’è Petagna

Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si assegnerà il primo trofeo stagionale, Juventus e Napoli si affronteranno per conquistare la Supercoppa italiana, calcio di inizio ore 21, diretta televisiva su Rai 1.

La squadra di Pirlo arriva alla sfida con tanti indisponibili, out Dybala, Alex Sandro, de Ligt e Demiral, recuperato invece Cuadrado, negativo al tampone e pronto a scendere in campo dall’inizio in virtù dell’emergenza difensiva. In avanti Kulusevski è in vantaggio su Morata per affiancare Ronaldo.

In casa Napoli Gattuso costretto a rinunciare a Fabian Ruiz, positivo al Covid come Osimhen, al posto dello spagnolo pronto Demme. In difesa torna Di Lorenzo, mentre in avanti Petagna dal primo minuto con Mertens pronto a subentrare. Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.