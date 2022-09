Superfood: quali sono, i benefici e quando tornano utili

L’estate è ormai finita e per molti è essenziale riprendere le proprie attività con la giusta energia, riprendendo le sane abitudini adottate prima delle vacanze.

Oltre al movimento, aiutato certamente dal clima ancora gradevole delle giornate di settembre, anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per ritrovare la versione migliore di sé.

Per mangiare bene serve avere un giusto apporto di tutti i principi nutrizionali essenziali, ma senza eccedere con i grassi.

Il mercato dell’alimentazione e del benessere ha da tempo dato voce ad una nuova categoria di cibi che promettono grande benessere: i cosiddetti superfood.

Ma di cosa si tratta esattamente e perché scegliere il superfood significa farsi del bene?

Vediamo insieme nelle prossime righe quali sono questi cibi e perché sono così importanti.

Superfood: alla scoperta di uno yogurt dai mille benefici

Il “principe” della colazione? Isey Skyr, yogurt islandese dalle grandi qualità nutrizionali.

Alle origini questo formaggio veniva prodotto anche con latte di origine ovina ma ormai da molti decenni la produzione di skyr è totalmente originata da latte vaccino.

Le famiglie Islandesi hanno perfezionato la ricetta ed il lungo procedimento per secoli.

Per ottenere lo skyr prima di tutto il latte vaccino va portato ad una temperatura di ottantacinque gradi, per fare in modo che tutti i grassi possano risalire in superficie.

Il secondo passaggio prevede l’aggiunta di una determinata quantità di skyr realizzato nella precedente produzione in aggiunta al caglio di vitello.

Questo ingrediente così particolare è davvero essenziale per la buona riuscita dello skyr: gli enzimi presenti dello stomaco del vitello infatti riescono ad innescare la reazione di coagulazione delle caseine del latte.

Siero e cagliata vengono poi filtrati in una fase successiva della lavorazione, quando lo skyr si è ormai raffreddato e può essere filtrato attraverso particolari garze a trama fittissima.

Lo skyr originale non subisce il processo di pastorizzazione.

Superfood: importante assumerli partendo dalla colazione

Iniziare bene la giornata, si sa, porta già con sé la giusta carica di energia ed il buonumore necessari per affrontarla al meglio.

La colazione è il pasto immancabile, meglio se fatto con i superfood.

Si tratta di uno yogurt islandese che è entrato di diritto a far parte della nuova e ricercatissima categoria dei superfood proprio per i molteplici benefici che apporta alla nostra salute.

Lo Skyr è un formaggio cremoso di latte vaccino e la sua ricetta è tipica dell’Islanda.

Lo skyr è un formaggio ma ha un aspetto e un sapore molto simili allo yogurt; proprio per questo spesso si abbina a frutta e cereali per una colazione ricca di gusto ma anche per un goloso e salutare spuntino.

Molti nutrizionisti hanno iniziato a consigliare lo skyr a chi ricerca un nuovo stile di vita, più sano ed equilibrato, proprio perché si tratta di un superfood.

La sua consistenza è soffice e cremosa, molto leggera ed altamente digeribile.

Una delle caratteristiche principali dello skyr, è il suo alto contenuto di proteine che, abbinato al suo bassissimo apporto di zuccheri, lo rende un superfood ideale come spezzafame.

Superfood: quali altri prodotti provare

Il superfood ci dona energia senza appesantirci ed è utilissimo per i nostri muscoli quando ci alleniamo.

Oltre allo yogurt Skyr di cui abbiamo parlato, esistono altri prodotti facilmente reperibili tra i banchi del supermercato che possano rifornire la nostra dispensa di superfood.

Vediamo insieme quali sono i principali superfood.

Innanzitutto, è bene sapere che per superfood si intende quella categoria di “cibi funzionali”, cioè quelli che, uniti a movimento, una corretta idratazione ed un’alimentazione curata possono davvero portare grandi benefici al nostro metabolismo.

Ginseng

Questa radice di origine orientale è molto conosciuta per le sue caratteristiche antiossidanti e per il suo potere energetico e rigenerativo. Niente di meglio per una colazione o una pausa energizzante!

Molto simile anche il guaranà, sempre da consumare in formato bevanda simile al caffè.

Bacche di goji

Frutti di un arbusto spontaneo di origine tibetana, vantano un posto d’onore antichissimo nella medicina orientale. I loro principali benefici si individuano in effetti tonici, antiossidanti, anallergici, equilibranti del PH sanguigno.

Semi di chia

Insieme ai semi di canapa, questi superfood non sono altro che semi di una pianta.

Le sue principali proprietà sono da ricercare nell’oleosità di questi semi, che consentono di aiutare i grassi buoni del corpo oltre che di rinforzare il sistema immunitario.

Questo superfood poi è particolarmente indicato in gravidanza e allattamento.