Supervivientes: Marta De Lola e Ivan Rubio hanno un rapporto intimo in spiaggia

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola Dei Famosi. Pare che due naufraghi abbiano avuto un rapporto intimo in spiaggia, davanti alle telecamere!

DUE CONCORRENTI DI SUPERVIVIENTES HANNO UN RAPPORTO IN SPIAGGIA – Marta De Lola, che attualmente sta partecipando a Supervivientes, L’Isola Dei Famosi versione spagnola, ha ricevuto una sorpresa dalla produzione. E’ arrivato in Honduras il suo fidanzato Ivan Rubio.

Il fidanzato è rimasto con lei qualche giorno. La ragazza ha molto gradito la sorpresa e i due hanno persino avuto una capanna nella quale hanno passato insieme la notte.

Pare che all’interno di essa abbiano avuto un rapporto intimo. Tutti gli altri naufraghi nel frattempo dormivano. Non è la prima volta che in questo programma capita una situazione del genere.

FABIO COLLORICCHIO E IL RAPPORTO SESSUALE IN SPIAGGIA – Anche Fabio Colloricchio, ex corteggiatore ed in seguito tronista, aveva partecipato a Supervivientes. La sua esperienza fu nota in Italia soprattutto per un rapporto sessuale avuto con una naufraga. Insomma niente di nuovo. Nel frattempo per vedere il video clicca qui.