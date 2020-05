Susanna Galeazzi, chi è il volto del TG5 che spopola su instagram?

Susanna Galeazzi entra ogni giorno nelle nostre case, bella e professionale, mentre conduce con piglio sicuro di sé uno dei telegiornali più seguiti in Italia. Eppure, a discapito del celebre cognome, non tutti sanno di chi realmente si tratti. Vediamo insieme alcune informazioni e segni particolari della splendida giornalista.

Susanna, classe ’78, è la figlia di uno dei più noti giornalisti sportivi degli ultimi decenni, Giampiero Galeazzi. Nata a Roma, anche lei ha seguito le orme del padre entrando ben presto nel mondo dell’informazione. Giornalista professionista dal 2006 ha iniziato a muovere i primi passi online sul portale Kataweb. La fortunata parentesi web l’ha portata poi nel tempo a scrivere per L’Espresso, dunque a raggiungere la direzione di SkyTg24.

L’anchorwoman affina le doti di conduzione e approda sui canali Mediaset lavorando per Verissimo e in seguito diventando una delle “mezzo busto” di riferimento del TG5. Una curiosità su Susanna: era lei l’inviata a Parigi per le reti del biscione durante l’attacco terroristico al Bataclan. La splendida figlia d’arte dal 2012 si accompagna col biotecnologo Mattia Mirabella dalla cui unione nel 2017 è nata la figlia Greta. Nonostante una convivenza di otto anni, i due continuano a non pensare troppo al matrimonio tanto che è la stessa giornalista a dichiarare a Novella 2000 di non darci troppo peso perché “siamo ugualmente una famiglia”.

Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram al momento conta 5800 follower. Sfogliando le sue immagini è impossibile non notare la presenza di alcuni volti pi noti del panorama artistico italiano da Nek a Guccini, passando per Vasco Rossi, Luca carboni e J-Ax.

Bellissima e sorridente, aggiorna i suoi fan con scatti della vita quotidiana che la vedono intensamente occupata nel prendersi cura della figlioletta, sul lavoro e al fianco del papà affetto da tempo dal morbo di Parkinson. Proprio a proposito di Giampiero Galeazzi però da qualche giorno circola la voce di un imminente ritorno in TV.