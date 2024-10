Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, è diventata mamma per la terza volta: nata la piccola Costanza

Susy Fuccillo, ex concorrente e ballerina della popolare trasmissione Amici di Maria De Filippi, ha annunciato sui social di essere diventata mamma per la terza volta. L’imprenditrice, che aveva partecipato all’edizione del 2007, ha condiviso con i suoi follower la gioia per la nascita della piccola Costanza Raciti, avvenuta il 1° ottobre alle 16:35.

L’annuncio

Qualche mese fa, Susy aveva rivelato di aspettare il suo terzo figlio tramite un post su Instagram, accompagnato da una tenera foto in cui posa con il marito e le loro due figlie, Cristiana e Giordana, mostrando il pancione in evidenza. Nella didascalia, Susy aveva raccontato l’emozione e la sorpresa provata nel scoprire la gravidanza, sottolineando come la vita sia piena di sorprese:

“La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti… Sono incinta! Non sono ancora pronta! Eri un desiderio dentro la mia anima. Inaspettatamente, saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova vita nella nostra famiglia”.

Nel suo messaggio, Susy aveva anche riflettuto sul percorso della maternità e su come questa esperienza l’abbia cambiata profondamente negli ultimi sei anni, aggiungendo che un terzo figlio sarebbe stato un’esperienza impegnativa ma meravigliosa.

Dopo aver rivelato che il nuovo arrivo sarebbe stata un’altra bambina, Susy ha finalmente condiviso la prima foto della neonata, esprimendo la sua felicità per l’arrivo della piccola Costanza.