Sutalo in pole per sostituire Kim: lotta tra Napoli e Lipsia

Nonostante il forte interesse anche della Fiorentina, il Napoli sembra aver messo i propri occhi su Sutalo della Dinamo Zagabria. Il problema? Il Lipsia spinge

Il Napoli continua a spingere per avere Josip Sutalo dalla Dinamo Zagabria. Sul giocatore c’è anche la Fiornetina, ma l’impressione è che possa salutare la Croazia per sostituire un suo connazionale: Josko Gvardiol. Il difensore, infatti, andrà via e si trasferirà al Manchester City per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Il Lipsia, difatti, sarebbe vicinissimo all’acquistare il giocatore con il Napoli che però vuole spingere in ogni modo pur di avere il croato con sè. Saranno ore frenetiche, specialmente perché il tempo corre e il giocatore potrebbe presto aggregarsi altrove.

Un settore scout incredibile

La rete di scouting dei club Red Bull è una delle migliori al mondo. Sia l’RB Salisburgo che l’RB Lipsia hanno tra le loro fila alcuni dei più brillanti giovani talenti del mondo del calcio. Mohamed Sikaman, Josko Gvardiol o Benjamin Sesko sono tutti di proprietà o sono stati di proprietà del Lipsia e sembrano poter essere i profili del domani.

Ora il club tedesco vuole pescare nuovamente nelle acque croate dopo il successo di Gvardiol. Come riporta CalcioMercato, i Die Roten Bullen hanno messo gli occhi su Josip Sutalo (22), centrocampista della Dinamo Zagabria e internazionale giovanile croato. Riusciranno i Red Bulls a ingaggiare un giovane croato? L’impressione è che possa esserci positività in questa risposta, visto anche che il Napoli e la Fiorentina sono molto indietro nelle gerarchie del giocatore che vorrebbe crescere al meglio e confrontarsi con la Bundesliga.