Sanremo 2020: svelati i nomi dei BIG in gara

Continuano le novità per questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston, dal 4 al 8 febbraio 2020. Quest’anno un traguardo importante per il Festival della canzone italiana che festeggia il suo 70esimo compleanno.

Svelati i nomi dei cantanti che parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria BIG:

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Morgan con Bugo

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Pierò Pelù

I Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Qui il programma delle giornate del Festival di Sanremo 2020.