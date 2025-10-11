Vinicius, dal flop Napoli all’exploit durante la sua carriera: è riuscito a segnare 24 reti in una stagione

Ci sono alcuni profili in casa Napoli che, a parte qualche presenza totalizzata nel corso delle amichevoli estive, non sono mai riusciti ad emergere ed imporsi nell’undici azzurro. Alcuni hanno poi confermato lo scarso rendimento anche in altre realtà, alcuni, invece, si sono imposti sul panorama internazionale.

Tra questi, spicca il nome di Carlos Vinicius, attaccante acquistato nel 2018, che non è mai riuscito a trovare il proprio spazio nella rosa partenopea conquistando solo diversi minuti nel corso di match di poco spessore.

Vinicius, infatti, dopo il flop in Serie A, ha optato per il trasferimento temporaneo al Galatasaray prima di ritornare al Fulham. L’attaccante si è subito imposto nel panorama turco la scorsa stagione mettendo a segno la prima rete nel match degli ottavi di finale di Coppa di Turchia contro il Bandirmaspor. Ora, all’età di 30 anni, ha deciso di ritornare dove tutto è iniziato, in Brasile, al Gremio.

Dopo l’addio al Napoli, nel 2018, la carriera di Vinicius è stata tutt’altro che un flop. Dopo non essere riuscito a sfondare al Monaco, a credere il lui è stato il Benfica dove, in una stagione, è riuscito a mettere a segno 24 reti. Una stagione da urlo che ha poi convinto il Tottenham a puntare su di lui dove in 22 partite ha segnato ben 10 gol.