Svincolati, occasione Mustafi, Papastathopoulos e Boateng per il Napoli. Senza squadra anche l’ex azzurro Tuanzebe

Con la conclusione del mercato estivo, molti calciatori sono rimasti senza squadra, alcuni anche con una carriera da top player alle spalle. Le occasioni, per i club di Serie A, compreso il Napoli, sono tante, con gli azzurri che potrebbero sfruttare l’occasione di mettere sotto contratto un difensore.

Da Shkodran Mustafi a Sokratis Papastathopoulos fino a Jerome Boateng. Tutti profili interessanti su cui il Napoli potrebbe puntare per rinforzare la difesa in attesa della crescita di Natan.

Tra gli svincolati, in particolare, si notano anche due ex Napoli: Omar El Kaddouri e Axel Tuanzebe. Quest’ultimo, in particolare, fu acquistato nel gennaio 2022 da Cristiano Giuntoli, ritenendolo un profilo importante per la squadra azzurra. Con la maglia del Napoli, però, disputò due sole partite.

Questa la lista degli svincolati:

David De Gea

Roberto Pereyra

Jesse Lingard

Alfredo Morelos

Xeka

Oussama Idrissi

Eden Hazard

Anwar El Ghazi

Jean-Philippe Gbamin

Axel Tuanzebe

Moussa Marega

Alejandro Gomez

Yann M’Vila

Roberto Soriano

Joshua Guilavogui

André Ayew

Karim Bellarabi

Timo Horn

Nicola Sansone

Marco Benassi

Stefano Okaka

Omar El Kaddouri

Shkodran Mustafi

Sokratis Papastathopoulos

Nico Schulz

Radja Nainggolan

Dalbert

Jerome Boateng

Luiz Gustavo

Felipe Caicedo

Samir Handanovic

Hatem Ben Arfa

Lucas Biglia

Simone Zaza

Romulo