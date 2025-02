Svizzera: quanto si guadagna in un’impresa di pulizia? Svelate le cifre

Sempre più persone decidono di lasciare il proprio Paese per cercare migliori opportunità di lavoro all’estero. Tra le mete più ambite c’è la Svizzera, nota per gli stipendi elevati, ma anche per il costo della vita decisamente superiore alla media. A confermare questa realtà è la storia di Luna, una ragazza spagnola che lavora in un’impresa di pulizie e ha deciso di raccontare la sua esperienza su TikTok, dove i suoi video stanno spopolando.

QUANTO GUADAGNA CHI FA LE PULIZIE IN SVIZZERA? – Negli ultimi giorni, uno dei suoi contenuti ha attirato milioni di visualizzazioni. Nel filmato, Luna svela quanto guadagna e quanti giorni di lavoro le servono per acquistare oggetti di uso comune. “Per chi non mi conosce, sono Luna, una spagnola che vive in Svizzera e attualmente lavoro in un’impresa di pulizie. Guadagno 22 franchi l’ora (poco più di 22 euro)”, racconta la giovane. Un guadagno che, se confrontato con altre realtà, appare allettante.

Ma il dato che ha fatto più scalpore è stato il calcolo dei giorni necessari per acquistare determinati prodotti. “Recentemente è stato il compleanno del mio ragazzo e gli ho regalato la PlayStation 5. Ho dovuto lavorare due giorni per comprarla”, spiega Luna. E aggiunge: “Per acquistare l’iPhone 15 dovrei lavorare cinque giorni, mentre per comprare i voli per la Spagna mi basterebbe un solo giorno di lavoro”.

Le sue parole hanno scatenato una valanga di commenti, molti dei quali da parte di utenti che ipotizzano di trasferirsi in Svizzera. Tuttavia, non sono mancate osservazioni critiche: “Bisogna anche tenere conto che lì la vita è più cara”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Mi chiedo: quanto costa affittare un appartamento con due camere da letto in Svizzera?”.

In effetti, il dibattito resta aperto. Se da un lato gli stipendi svizzeri appaiono elevati, dall’altro il costo della vita ridimensiona di molto il potere d’acquisto. Quel che è certo è che le storie di chi cerca fortuna all’estero continuano a catturare l’attenzione del web, alimentando sogni e discussioni.