Svolte inaspettate nel mercato: Folorunsho e Ngonge restano in squadra con nuovi obiettivi

Il mercato estivo del Napoli ha riservato alcune sorprese, specialmente per alcuni giocatori che sembravano ormai destinati a lasciare la squadra. Tra questi, Michael Folorunsho che aveva interrotto gli allenamenti con il gruppo.

Anche Cyril Ngonge era al centro di numerosi rumors che lo volevano lontano dalla squadra, due potenziali cessioni che avrebbero certamente suscitato malumori tra i tifosi azzurri.

Nuovi ruoli

Tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa. Per quanto riguarda Folorunsho, sarà necessario un lavoro di ricucitura dei rapporti, ma il giocatore è ancora a disposizione della squadra. Ngonge, invece, sembra aver trovato il suo posto all’interno del progetto tecnico di Antonio Conte, che lo vede come una pedina importante per il futuro.

Ngonge, classe 2000, potrebbe essere una vera e propria rivelazione. Durante la pesante sconfitta contro il Verona, è stato l’unico a creare vere occasioni pericolose in attacco, entrando in campo nella seconda metà di gioco.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate da Castel Volturno nei giorni scorsi, Conte starebbe valutando un nuovo ruolo per il giovane talento. Non è un caso che sia contro il Verona sia contro il Modena, Ngonge abbia giocato come esterno a tutta fascia. Questo nuovo ruolo potrebbe esaltarne ulteriormente le qualità e renderlo un elemento chiave nella strategia del tecnico.