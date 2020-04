Sylvester Stallone: chi sono e cosa fanno le sue tre bellissime figlie?

È innegabile la fama mondiale di Sylvester Stallone, il volto di due delle saghe divenute ormai un cult: Rocky e Rambo. Dal 1997 l’attore è sentimentalmente legato a Jennifer Flavin, ex modella con cui ha avuto ben tre figlie.

IL TATUAGGIO – Stallone è totalmente innamorato della Flavin, tanto da dedicarle un tatuaggio. Nel 2000, l’attore si è tatuato il bel volto della donna, circondato da tre rose che simboleggerebbero le loro tre figlie. Perché proprio la rosa? Perché tutte e tre le ragazze di secondo nome fanno Rose.

SOPHIE STALLONE – La maggiore della coppia si chiama Sophie ed ha avuto modo di dimostrare di avere una gran testa e degli obiettivi precisi. La ragazza è infatti iscritta alla University of Southern California dove studia business per diventare una nota imprenditrice. Oltre allo studio, però. Sophie si diletta anche come modella. Ha infatti sfilato per firme con Dolce & Gabbana e, insieme alla sorella Sistine, ha preso parte alla campagna di Emotioneyes. La stessa Stallone ha però ammesso di non avere la stoffa della vera modella per un motivo preciso. Al Los Angeles Times ha dichiarato:

“Sono maldestra come un elefante in una cristalleria. I miei genitori mi ripetono sempre: ‘Mi raccomando, guardati intorno e controlla che non ci siano fili in cui potresti inciampare'”.

SISTINE STALLONE – E se Sophie si dice maldestra, Sistine sembra nata per le passerelle. La Stallone, oltre ad esser stata in Italia in veste di valletta a Sanremo 2017 al fianco di Carlo Conti, ha sfilato per famosissimo brand come Chanel e Dolce & Gabbana.Sistine non è solo bellissima, ma anche un bel cervello. La modella è infatti appassionata di chimica e storia, due delle sue più grandi passioni. Fin da piccola, Sistine sognava di insegnare una di queste due materie.

SCARLET STALLONE – La più piccola delle tre Stallone, ancora studentessa di liceo, ha accompagnato le altre due sorelle ai Golden Globe. Scarlet a preso anche lezioni di portamento proprio da mamma Jennifer, come da lei rivelato: “Per sentirmi pronta sul red carpet ho chiesto a mia mamma di farmi una lezione di tacchi vertiginosi”.

Per vedere le foto delle tre figlie di stallone, clicca qui.