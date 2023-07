Szczesny al Bayern Monaco libererebbe Sommer per l’Inter, ma spunta il PSG

I bavaresi continuano a monitorare con attenzione il portiere polacco della Juventus, che sembra possa salutare nel caso in cui arrivasse un’offerta valida proprio dalla Germania

Non solo il Bayern Monaco su Szczesny, ma anche il Paris Saint Germain pronto a voler fare un ricambio tra i pali della propria porta. I parigini, difatti, sembrano intenzionati a provarci per il portiere polacco cercando di sfidare il Bayern Monaco che ha già fatto qualche sondaggio.

Dalla loro, i francesi hanno la carta Gigio Donnarumma, che potrebbe finire per essere inserito nella trattativa per far sì che la Juventus tentenni sulla cessione. I tedeschi, però, sembrano intenzionati a non cedere un millimetro e avrebbero intenzione di provarci ad ogni costo.

Szczesny libera Sommer?

Un possibile arrivo del portiere polacco sarebbe anche un assist per l’Inter, visto che a quel punto potrebbe prendere l’estremo difensore svizzero del Bayern Monaco Sommer. Il portiere elvetico piace da tempo ai nerazzurri, che lo avevano già sondato a gennaio, ma sembra possa essere ora il momento buono per prenderlo.

L’assist la Juventus, però, potrebbe non riceverlo con i bavaresi che hanno sondato il mercato inglese. Tra i sondati c’è David Raya, portiere del Brentford, per cui il club tedesco ha offerto un prestito con diritto di riscatto. Opzione che non ha infiammato ne il giocatore e ne il club, propensi entrambi a scegliere invece l’Arsenal. Difficile quindi capire come si muoverà il Bayern Monaco, che hanno sondato De Gea, Bonou del Siviglia e Mamardshvili del Valencia ma senza successo.