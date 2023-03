Szczesny fa il punto della situazione con il Tottenham Hotspur

Il portiere polacco potrebbe ritrovarsi ad essere oggetto del desiderio del Tottenham per la prossima stagione. Il calciatore potrebbe sostituire Lloris

Internazionale con la Nazionale polacca, Wojciech Szczesny (32 anni) si è comportato a un livello eccellente durante i Mondiali del 2022. Nel frattempo, è il portiere di una Juventus penalizzata in Serie A dal “caso plusvalenze”. Allo stato attuale, sembra una chimera che la squadra piemontese possa raggiungere la prossima edizione della Champions League.

Una questione che il Tottenham Hotspur, potenza della Premier League, voleva sfruttare per ingaggiare il portiere (successore di Hugo Lloris). Tuttavia, La Gazzeta dello Sport riporta che il portiere ha rifiutato la proposta degli Spurs. In altre parole, la squadra di Antonio Conte è stata punzecchiata da uno Szczesny che rimane fedele alla Vecchia Signora.

Voglia di bianconero?

Il portiere potrebbe voler restare alla Juventus e a testimoniarlo la voglia di lottare per un posto in Champions League. Ecco cosa ha detto qualche settimana fa: “Qualcuno ci ha dato il -15 – ha aggiunto l’estremo difensore – ma quello che mi ha tolto, nella mia testa non lo toglie nessuno. Ogni giorno guardo la classifica pensando che la Juventus ha 15 punti in più. Pensare che stasera saremmo a 44 è uno stimolo, lottiamo contro tutti e questo ci dà forza. Ad aprile poi vedremo come andranno le cose”.

Parole anche sullo scivolone di Monza, costato caro ai bianconeri: “Quella partita, però, ci ha fatto capire qual è l’atteggiamento giusto, qual è lo spirito che dobbiamo tenere perché così non ci batte nessuno”.