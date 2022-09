Szczesny si ferma, ma la Juventus non interverrà sul mercato

Szczesny si è infortunato durante la partita con lo Spezia e potrebbe saltare qualche partita di troppo. La Juventus, però, non comprererebbe nessuno

I bianconeri, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbero aver chiuso il mercato in entrata. L’infortunio del portiere polacco preoccupa, ma Perin sembra dare le sicurezze giuste per non dover intervenire sul mercato.

Cherubini e Arrivabene, dunque, dovrebbero aver concluso il mercato in entrata e non prenderanno nessuno. Per ora, dunque, ci si concentrerà sulle uscite con alcuni giocatori già lontani dal bianconero.

Mancano le ufficialità, ma ci siamo

Rovella è già arrivato a Monza ed è ufficiale, ma manca l’ufficialità per il trasferimento di Arthur Melo. A sorpresa, il brasiliano si trasferisce in Inghilterra e più precisamente al Liverpool. Il calciatore ex Barcellona si trasferisce in prestito secco dalla Juventus, con l’intero ingaggio pagato dai Reds.

Su di lui c’era anche l’Arsenal, che però non ha affondato il colpo. Ora il calciatore brasiliano giocherà una stagione ad Anfield, per poi ritornare in bianconero. Il Liverpool non avrà un’opzione per l’acquisto, che dunque spinge inevitabilmente ad un rimandare il problema per la Juventus. I bianconeri dovranno sperare che il giocatore faccia bene, così da poterlo rivendere nella prossima stagione.

Per Fagioli si aspettano notizie per questo ultimo giorno di mercato, ma è ipotizzabile anche che resti in bianconero per giocarsi le proprie chances. Il giocatore è stimatissimo da Massimiliano Allegri, che potrebbe concedergli minutaggio sopratutto in virtù dell’ormai finita emergenza cessioni. Per lui ci sono ancora in agguato Monza, Sampdoria e Cremonese.