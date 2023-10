Szymanski nome nuovo per il centrocampo del Napoli

I partenopei avrebbero individuato in Sebastian Szymanski il nome nuovo per il centrocampo. Il giocatore potrebbe arrivare già da gennaio

Altro giro, altro trasferimento. Fenerbahce e Napoli negli ultimi anni sono state protagonisti di alcune sessioni di calciomercato, con gli azzurri che hanno comprato ben due giocatori dai turchi nelle scorse stagioni. Eljif Elmas il primo, nel 2019, che fu acquistato per circa 16 milioni e Kim Min Jae, lo scorso anno, per 18. Due giocatori che hanno reso benissimo con la maglia dei partenopei, a cui potrebbe ora seguire un altro arrivo.

Infatti, il Napoli starebbe seguendo Sebastian Szymanski, giocatore polacco che in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia dei turchi. Il centrocampista è arrivato in estate dalla Dinamo Mosca e sta vivendo un momento di forma incredibile. 14 sono le presenze, condite da 8 gol e 4 assist. Un avvio incredibile, che gli ha messo addosso gli occhi del Napoli e non solo.

Offerte possibili

Anche l’Atalanta ha nel mirino il giocatore da tempo, oltre alla Fiorentina che sarebbe pronta a fare di tutto pur di prenderlo. Il Napoli, però, sembra al momento in vantaggio e sta cercando di seguire il centrocampista da più vicino possibile. I partenopei lo vogliono e non si fermeranno così facilmente.

A parlarne anche il giornalista turco Sabancuoglu, che ha detto: “Napoli e Fiorentina seguono Szymanski. So che hanno visto la sua partita sul posto”. Poco ma sicuro, quindi, le due squadre si daranno battaglia per il centrocampista che sembra pronto a spiccare il volo.