Tableau mariage: cos’è e come prepararlo nel modo giusto

Siete alle prese con l’organizzazione del vostro matrimonio? Se vi state già preoccupando del tableau mariage significa che il grande giorno è sempre più vicino, quindi mancano solo gli ultimi dettagli. Questo però è particolarmente importante, perché ha una funzione ben precisa e deve essere preparato con estrema cura. Il più piccolo errore nel tableau mariage infatti potrebbe rovinare il giorno del vostro matrimonio, perché se gli ospiti non riescono a trovare posto a tavola sarete voi a dovervi preoccupare di sistemare le cose.

Vediamo dunque oggi cos’è il tableau mariage, come deve essere preparato e quali sono gli errori da evitare durante il suo allestimento.

Tableau mariage: di cosa si tratta

Il tableau mariage è un tabellone che può avere diverse forme e dimensioni e che ha una funzione fondamentale: quella di segnalare agli invitati in quale tavolo accomodarsi durante il pranzo o la cena. Poiché gli ospiti sono sempre molti infatti, è utile avere uno strumento come questo che permetta a ciascuno di trovare il proprio tavolo senza problemi ed in modo intuitivo.

In sostanza il tableau mariage non è altro che una mappa stilizzata della sala in cui si tiene il rinfresco e dei vari tavoli. Si tratta di un dettaglio importantissimo, che deve essere preparato con grande cura ed attenzione perché se si commette un errore diventa poi problematico risolverlo sul momento. Per un ospite inoltre, non trovare il proprio nome sul tableau mariage potrebbe essere alquanto imbarazzante.

Come realizzare il tableau mariage

Il tableau mariage si può realizzare con il fai da te, ma al giorno d’oggi quasi tutti optano per quelli già pronti da acquistare perché se ne trovano di tutti i tipi e permettono di risparmiare moltissimo tempo prezioso. Su Mobilia Store potete acquistare il vostro tableau mariage scegliendo tra varie tipologie e dimensioni: dateci un’occhiata perché questo portale è specializzato proprio in matrimoni e cerimonie dunque potreste trovare anche altri spunti interessanti.

Una volta che avrete acquistato il tableau mariage però dovrete preoccuparvi di personalizzarlo inserendovi tutti i nomi degli invitati. Ed è proprio a questo punto che arriva il difficile!

Come organizzarsi per evitare errori

Per evitare errori, dovete cercare di organizzarvi a dovere in modo da non correre il rischio di dimenticare qualche invitato. Prendete dunque prima di tutto la lista degli ospiti e preparate una mappa dei tavoli presenti nella sala del ristorante in cui si terrà il rinfresco.

A questo punto, suddividete tutti gli ospiti mettendo insieme le coppie, le famiglie e gli amici. Per evitare spiacevoli inconvenienti, se dovessero esserci dei single che non sapete dove collocare non fatevi troppi problemi e interpellateli. Chiedete loro dove preferirebbero sedersi durante il rinfresco così sarete sicuri di accontentarli e non farli sentire in imbarazzo mettendoli in tavolo insieme a persone che magari non conoscono.

Una volta che avrete collocato ogni ospite nel tableau mariage, controllate sempre di non aver commesso qualche errore. Contate dunque il numero degli invitati presenti sul tabellone e verificate che corrisponda con la lista degli ospiti.