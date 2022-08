Tameze, la Roma si inserisce

Il calciatore dell’Hellas Verona potrebbe essere il sostituto dell’infortunato Wijnaldum. Tameze piace non solo ai giallorossi, ma anche al Milan di Pioli

Tameze non è sicuro della propria permanenza a Verona. Il calciatore francese naturalizzato camerunense sembrerebbe poter lasciare gli scaligeri, con destinazione ancora ignota. Infatti, il giocatore piace non solo al Milan – in forcing da settimane – ma ora anche alla Roma.

I giallorossi potrebbero provare ad inserirsi per sostituire l’infortunato Georginio Wijnaldum, seppur quello del centrocampista dell’Hellas Verona non sembra essere l’unico profilo che i giallorossi hanno sondato.

Altri nomi

Florian Grillitsch è il profilo, attualmente, in vantaggio. Il classe ’95 nazionale austriaco è svincolato dopo l’esperienza con l’Hoffenheim in Bundesliga e sarebbe il profilo perfetto per Mourinho per costi, nonostante il giocatore non intrighi più di tanto l’ambiente. Sul giocatore anche Fiorentina e Lazio, che però non sembrano intenzionate ad affondare.

Molto più difficile sembra la pista che porterebbe Radja Nainggolan al ritorno in giallorosso, specialmente perché il calciatore belga non è più quello di un tempo. Altri profili sondati sono quelli di Lukic, che sembrava in uscita dal Torino ma si ritrova reintegrato in rosa, e la suggestione Leandro Paredes.

Il calciatore argentino sarebbe un ritorno assai gradito dalle parti della capitale, specialmente perché potrebbe arrivare da strappato alla Juventus. Il calciatore, però, sembrerebbe propendere proprio per i bianconeri e starebbe aspettando che i due club formalizzino la cessione. Intanto la Roma continua a sperare, specialmente perché l’ex Zenit sarebbe il profilo perfetto per dare le geometrie giuste al centrocampo.