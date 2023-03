Tammy Abraham, un’opzione conveniente per il Manchester United

Il consiglio di amministrazione del Manchester United sta valutando la possibilità di acquistare l’attaccante della Roma Tammy Abraham. L’inglese è più accessibile rispetto ai quotati Harry Kane e Victor Osimhen, ma potrebbe comunque essere acquistato dal Chelsea

Rinforzare il proprio centrocampo d’attacco. Questo è uno dei principali obiettivi che il Manchester United si è posto per la prossima stagione. I red devils vogliono potenziare un settore che non ha finito di offrire le prestazioni desiderate da Erik ten Hag e che, inoltre, qualche mese fa ha salutato il portoghese Cristiano Ronaldo.

Nonostante abbia ingaggiato Wout Weghorst a gennaio, sembra chiaro che l’olandese non sia altro che un tappabuchi. Ad oggi, infatti, non sembra che il club acquisirà definitivamente i servizi di un giocatore che gioca all’Old Trafford in prestito dal Burnley e che, per il momento, è riuscito a contribuire solo con un gol e tre assist in 14 partite ufficiali.

L’alternativa più economica

Harry Kane (Tottenham) e Victor Osimhen (Napoli) sono stati identificati come i due obiettivi principali del club, ma la verità è che ingaggiarli sembra molto complicato. Infatti, la dirigenza ha già iniziato a considerare la possibilità di puntare su un giocatore che, in teoria, sarebbe più economico, l’inglese Tammy Abraham (25 anni).

Tuttavia, come spiega The Athletic, in caso di trasferimento, i Red Devils si scontreranno con un Chelsea che, nell’accordo di trasferimento stipulato con la Roma, ha inserito una clausola di preferenza per riprendersi il giocatore nel caso in cui un altro club si muova per lui. E, stando alle ultime notizie, i Blues non hanno affatto escluso una mossa per un giocatore che ha realizzato 34 gol e 10 assist da quando è arrivato all’Olimpico.